ВС России уничтожили более 130 боевиков ВСУ и пять танков на Южно-Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили более 130 боевиков ВСУ и пять танков на Южно-Донецком направлении.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

«Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в заявлении ведомства. Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения опорника украинских боевиков с помощью ударного беспилотника.