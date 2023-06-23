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ВС России уничтожили более 130 боевиков ВСУ и пять танков на Южно-Донецком направлении

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили более 130 боевиков ВСУ и пять танков на Южно-Донецком направлении.
ВС России уничтожили более 130 боевиков ВСУ и пять танков на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения опорника украинских боевиков с помощью ударного беспилотника.

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