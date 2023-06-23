ВС России уничтожили более 130 боевиков ВСУ и пять танков на Южно-Донецком направлении
- РИА Новости
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«Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения опорника украинских боевиков с помощью ударного беспилотника.