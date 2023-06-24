Совбез Белоруссии: Минск был и остаётся союзником России
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Об этом пишет РИА Новости.
В Белоруссии назвали СВО тяжёлой, вынужденной и оправданной миссией по защите русских людей в Донбассе.
Также в белорусском Совбезе подчеркнули, что любая провокация и конфликт в военных и политических кругах и гражданском обществе будет подарком коллективному Западу.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.
В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.