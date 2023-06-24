Совбез Белоруссии: Минск был и остаётся союзником России

Совет безопасности Белоруссии заявил, что Минск был и остаётся союзником России и полностью разделяет цели и задачи спецоперации на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

В Белоруссии назвали СВО тяжёлой, вынужденной и оправданной миссией по защите русских людей в Донбассе.

Также в белорусском Совбезе подчеркнули, что любая провокация и конфликт в военных и политических кругах и гражданском обществе будет подарком коллективному Западу.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.