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Совбез Белоруссии: Минск был и остаётся союзником России

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Совет безопасности Белоруссии заявил, что Минск был и остаётся союзником России и полностью разделяет цели и задачи спецоперации на Украине.
Совбез Белоруссии: Минск был и остаётся союзником России
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

В Белоруссии назвали СВО тяжёлой, вынужденной и оправданной миссией по защите русских людей в Донбассе.

Также в белорусском Совбезе подчеркнули, что любая провокация и конфликт в военных и политических кругах и гражданском обществе будет подарком коллективному Западу.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин провёл телефонные разговоры с лидерами Белоруссии, Узбекистана и Казахстана Александром Лукашенко, Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым.

В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

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