Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики в Запорожской области «экономят» иностранных наёмников и не бросают их в бой.

Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, наёмниками в настоящий момент «не жертвуют, их либо экономят, либо они сами не горят желанием погибать».

Вместе с этим он добавил, что основу украинских штурмовиков составляют мобилизованные, многие из которых не желают участвовать в конфликте и «стараются найти возможность перейти на мирную сторону».

Ранее Рогов заявил, что на Запорожском направлении командование ВСУ кидает на убой украинцев.