Рогов: украинская армия в Запорожской области «экономит» иностранных наёмников
Об этом он заявил ТАСС.
По его словам, наёмниками в настоящий момент «не жертвуют, их либо экономят, либо они сами не горят желанием погибать».
Вместе с этим он добавил, что основу украинских штурмовиков составляют мобилизованные, многие из которых не желают участвовать в конфликте и «стараются найти возможность перейти на мирную сторону».
Ранее Рогов заявил, что на Запорожском направлении командование ВСУ кидает на убой украинцев.