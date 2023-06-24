Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Рогов: украинская армия в Запорожской области «экономит» иностранных наёмников

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские боевики в Запорожской области «экономят» иностранных наёмников и не бросают их в бой.

Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, наёмниками в настоящий момент «не жертвуют, их либо экономят, либо они сами не горят желанием погибать».

Вместе с этим он добавил, что основу украинских штурмовиков составляют мобилизованные, многие из которых не желают участвовать в конфликте и «стараются найти возможность перейти на мирную сторону».

Ранее Рогов заявил, что на Запорожском направлении командование ВСУ кидает на убой украинцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить