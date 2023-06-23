Военная хроника: ВСУ теряют технику для наступления из-за сбоев связи и навигации
- AP
- © Libkos
Об этом пишет Военная хроника.
«С 20 июня сразу несколько механизированных бригад ВСУ, задействованных в наступлении как в Запорожье, так и на Южно-Донецком направлении, столкнулись со сбоями в системах спутниковой связи и навигации GPS», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, проблемы со спутниковой связью и системами позиционирования привели к инцидентам, в ходе которых техника и личный состав ВСУ вышли на минные поля или попали в засаду.
Ранее советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк заявил, что в отсутствии успехов контрнаступления украинских боевиков виноват Запад, который медленно выполняет все запросы Киева.