Украинский генерал Сырский признал, что российскую линию обороны тяжело преодолеть

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский признал, что выстроенную российскими войсками линию обороны тяжело преодолеть.

Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.

Как отметил Сырский, ВС России предугадывают наиболее опасные направления передвижений украинской армии.

«И выстраивают прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть», — констатировал генерал.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что главными проблемами контрнаступления ВСУ являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов.