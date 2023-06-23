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Украинский генерал Сырский признал, что российскую линию обороны тяжело преодолеть

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Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский признал, что выстроенную российскими войсками линию обороны тяжело преодолеть.
Украинский генерал Сырский признал, что российскую линию обороны тяжело преодолеть
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.

Как отметил Сырский, ВС России предугадывают наиболее опасные направления передвижений украинской армии.

«И выстраивают прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть», — констатировал генерал.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что главными проблемами контрнаступления ВСУ являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов.

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