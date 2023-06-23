Украинский генерал Сырский признал, что российскую линию обороны тяжело преодолеть
- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью газете The Guardian.
Как отметил Сырский, ВС России предугадывают наиболее опасные направления передвижений украинской армии.
«И выстраивают прочную оборону, которую довольно сложно преодолеть», — констатировал генерал.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признал, что главными проблемами контрнаступления ВСУ являются господство России в воздухе и нестабильные поставки снарядов.