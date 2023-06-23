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RT показал, как живёт обстреливаемый боевиками ВСУ город Валуйки в Белгородской области

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Военкор RT Валентин Горшенин поговорил с жителями города Валуйки, который постоянно обстреливают украинские боевики, и показал жизнь населённого пункта.

Как отметил корреспондент, город находится в 100 км от Белгорода, на восток от Шебекина. Здесь ВСУ бьют прицельно по многоквартирным и частным домам. Буквально в 20 м от места одного из прилётов артиллерии находится детский сад.

В некоторых квартирах потолок может обвалиться в любую секунду, поэтому люди срочно эвакуируются. Осколки и воронки можно увидеть как во дворах домов, так и на их крышах.

Уехать из города могут не все — например, одна из местных жительниц ухаживает за двумя инвалидами. В случае обстрелов прячутся в укрытиях, где есть свет и питьевая вода.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны ВС Украины.

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