Оперативные службы: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, три человека погибли

Три человека погибли в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны ВС Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«ВСУ нанесли удар по селу Таврия Токмакского района. Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что ещё один удар пришёлся на дорогу в населённом пункте, в результате чего один человек погиб.

Ещё один человек с тяжёлыми ранениями доставлен в больницу Мелитополя.

ВС Украины также нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате чего один мирный житель погиб.