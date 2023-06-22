Оперативные службы: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, три человека погибли
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«ВСУ нанесли удар по селу Таврия Токмакского района. Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек», — сказано в заявлении.
Также отмечается, что ещё один удар пришёлся на дорогу в населённом пункте, в результате чего один человек погиб.
Ещё один человек с тяжёлыми ранениями доставлен в больницу Мелитополя.
ВС Украины также нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате чего один мирный житель погиб.