Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Оперативные службы: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, три человека погибли

Короткая ссылка
Три человека погибли в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны ВС Украины.
Оперативные службы: ВСУ обстреляли село в Запорожской области, три человека погибли
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«ВСУ нанесли удар по селу Таврия Токмакского района. Один из снарядов попал в частное домовладение. Погибла семья из двух человек», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что ещё один удар пришёлся на дорогу в населённом пункте, в результате чего один человек погиб.

Ещё один человек с тяжёлыми ранениями доставлен в больницу Мелитополя.

ВС Украины также нанесли удар по городу Токмаку в Запорожской области, предположительно, из РСЗО HIMARS, в результате чего один мирный житель погиб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить