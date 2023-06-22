ТАСС: ВСУ обстреляли Токмак в Запорожской области, погиб мирный житель

ВС Украины нанесли удар, предположительно, из РСЗО HIMARS, один мирный житель погиб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«ВСУ совершили обстрел города Токмака. Предположительно, огонь вёлся из РСЗО HIMARS», — сказано в заявлении.

Сообщается, что погиб мирный житель.

Кроме того, повреждён фундамент девятиэтажного жилого дома.

Уточняется, что украинские военные выпустили по городу три реактивных снаряда, два из которых были сбиты российской ПВО.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.