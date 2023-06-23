Несмотря на нынешний конфликт, Украина «обречена» быть другом России, заявил американский профессор Николай Петро из университета Род-Айленда.

«Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями», — сказал он РИА Новости.

По мнению собеседника агентства, ни одна страна не выживает, если будет думать только о собственных интересах. Петро подчеркнул, что взаимной безопасности можно достигнуть только через компромисс.

«Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников», — добавил профессор.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что власти США превратили Украину «в скотобойню», на которой украинская армия потеряла 350 тыс. человек.

По его словам, нынешний американский лидер Джо Байден свёл политический диалог с Россией к угрозам и оскорблениям.