Профессор из США Петро заявил, что Украина «обречена» быть другом России
«Считаю, что Украина и Россия неразрывно взаимосвязаны и, как любят говорить, обречены быть друзьями», — сказал он РИА Новости.
По мнению собеседника агентства, ни одна страна не выживает, если будет думать только о собственных интересах. Петро подчеркнул, что взаимной безопасности можно достигнуть только через компромисс.
«Решение о том, что именно может стать компромиссом, — это работа выборных чиновников», — добавил профессор.
Ранее Кеннеди-младший заявил, что власти США превратили Украину «в скотобойню», на которой украинская армия потеряла 350 тыс. человек.
По его словам, нынешний американский лидер Джо Байден свёл политический диалог с Россией к угрозам и оскорблениям.