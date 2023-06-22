Представительство ДНР: украинские войска выпустили ещё 14 ракет из РСЗО по Горловке

ВС Украины выпустили 14 ракет из РСЗО по Горловке.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:45 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено 14 ракет из РСЗО», — сказано в сообщении.

Ранее ВС Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня, выпустив восемь снарядов.