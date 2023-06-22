Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Представительство ДНР: украинские войска выпустили ещё 14 ракет из РСЗО по Горловке

Короткая ссылка
ВС Украины выпустили 14 ракет из РСЗО по Горловке.
Представительство ДНР: украинские войска выпустили ещё 14 ракет из РСЗО по Горловке
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:45 — населённый пункт Щербиновка — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено 14 ракет из РСЗО», — сказано в сообщении.

Ранее ВС Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня, выпустив восемь снарядов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить