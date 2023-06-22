СЦКК ДНР: ВСУ четвёртый раз за день обстреляли Горловку из РСЗО

ВС Украины обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня, выпустив восемь снарядов.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:40 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Калининский район). Выпущено восемь ракет из РСЗО», — сказано в заявлении в Telegram-канале ведомства.

21 июня два человека погибли, шесть человек пострадали в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны ВСУ.