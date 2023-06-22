Военный медик с позывным Доктор рассказал о ситуации на Южно-Донецком направлении

Фельдшер штурмового отряда морской пехоты Тихоокеанского флота России с позывным Доктор рассказал Военной хронике о ситуации на Южно-Донецком направлении.

По его словам, обстановка бывает моментами напряжённая, моментами стабильная.

Он отметил, что попыткам ВСУ атаковать даётся достойный отпор. Российские бойцы не дают прорваться украинским военным.

Доктор рассказал, что противник применяет РСЗО и тяжёлую ствольную артиллерию, однако это не даёт эффективных результатов.

«При работе с ранеными сложно... ну тоже от обстановки зависит, в основном, это быстрая эвакуация», — сказал он.

Также фельдшер назвал самыми распространёнными ранениями минно-осколочные.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении за сутки.