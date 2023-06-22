Москалькова обратится в прокуратуру из-за данных о применении ВСУ химоружия под Кременной
- РИА Новости
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По словам Москальковой, ей поступило сообщение от матери российского военного.
«В отношении наших военнослужащих применили химическое оружие. Они с ожогами», — сказала она.
Омбудсмен добавила, что свяжется с военной прокуратурой и Генштабом ВС России в рамках разбирательства в данной ситуации.
При этом в пресс-службе аппарата омбудсмена добавили, что химоружие было применено ВСУ в районе Кременной.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.