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Москалькова обратится в прокуратуру из-за данных о применении ВСУ химоружия под Кременной

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что намерена обратиться в военную прокуратуру в связи с получением сообщения о применении украинскими боевиками химоружия в районе Кременной (ЛНР). Об этом пишет ТАСС.
Москалькова обратится в прокуратуру из-за данных о применении ВСУ химоружия под Кременной
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

По словам Москальковой, ей поступило сообщение от матери российского военного.

«В отношении наших военнослужащих применили химическое оружие. Они с ожогами», — сказала она.

Омбудсмен добавила, что свяжется с военной прокуратурой и Генштабом ВС России в рамках разбирательства в данной ситуации.

При этом в пресс-службе аппарата омбудсмена добавили, что химоружие было применено ВСУ в районе Кременной.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.

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