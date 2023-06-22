Марочко: российские войска оттеснили ВСУ на севере ЛНР на 1 км

Российские военные оттеснили подразделения ВСУ на 1 км на севере Луганской Народной Республики.

Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В результате успешных освободительных действий военнослужащим ВС России удалось оттеснить противника на севере Луганской Народной Республики», — цитирует его ТАСС.

Марочко заявил, что таким образом ВС России смогли занять более выгодные рубежи и позиции.

Ранее в Минобороны России заявили, что экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» успешно отбил штурм трёх танков украинских боевиков на Краснолиманском направлении.