Марочко: ВС России уничтожили пятерых разведчиков ВСУ в ходе ночного боя под Кременной
- РИА Новости
Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«Диверсионно-разведывательная группа в составе 12 человек была вскрыта, и по ней был открыт огонь из стрелкового оружия», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что в результате стрельбы погибли пять бойцов ВСУ.
Ранее в Минобороны России заявили, что экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» успешно отбил штурм трёх танков украинских боевиков на Краснолиманском направлении.