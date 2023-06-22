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Марочко: ВС России уничтожили пятерых разведчиков ВСУ в ходе ночного боя под Кременной

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Российские бойцы уничтожили пятерых украинских разведчиков в ходе ночного боя на Краснолиманском направлении.
Марочко: ВС России уничтожили пятерых разведчиков ВСУ в ходе ночного боя под Кременной
  • РИА Новости

Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Диверсионно-разведывательная группа в составе 12 человек была вскрыта, и по ней был открыт огонь из стрелкового оружия», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что в результате стрельбы погибли пять бойцов ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» успешно отбил штурм трёх танков украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

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