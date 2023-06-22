Старший прапорщик ВС России спас колонну с боеприпасами от миномётного обстрела

Старший прапорщик группировки ВС России «Восток» Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от обстрела ВСУ на Запорожском направлении, рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Благодаря грамотным и быстрым решениям старшего прапорщика Павла Иванова техника повреждений не получила, а личный состав остался жив и продолжил выполнение боевых задач», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, колонна подверглась обстрелу из миномётов.

Прапорщик Иванов распорядился укрыть технику в лесополосе, после чего обнаружил в небе корректировавший стрельбу БПЛА.

Беспилотник был уничтожен огнём из стрелкового оружия, после этого противник прекратил обстрел.

Ранее стало известно, что группировка сил «Восток» уничтожила разведывательную группу ВС Украины на Запорожском направлении,