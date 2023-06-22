ВС России уничтожили готовившуюся наступать у Макаровки бронетехнику ВСУ
«Нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившейся к наступлению в районе Макаровки», — цитирует РИА Новости Чехова.
По его словам, были уничтожены танки, бронемашины и живая сила ВСУ.
Он добавил, что российская авиация уничтожила личный состав и технику ВСУ в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки.
Ранее стало известно, что группировка сил «Восток» уничтожила разведывательную группу ВС Украины на Запорожском направлении,