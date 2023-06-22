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ВС России уничтожили готовившуюся наступать у Макаровки бронетехнику ВСУ

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Российские военные уничтожили танки, бронемашины и личный состав ВСУ, которые готовились наступать в районе Макаровки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Нанесено огневое поражение по скоплениям техники и живой силы противника, готовившейся к наступлению в районе Макаровки», — цитирует РИА Новости Чехова.

По его словам, были уничтожены танки, бронемашины и живая сила ВСУ.

Он добавил, что российская авиация уничтожила личный состав и технику ВСУ в районах Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новосёлки.

Ранее стало известно, что группировка сил «Восток» уничтожила разведывательную группу ВС Украины на Запорожском направлении,

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