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РИА Новости: пророссийское подполье в Херсоне помогло ВС России в ряде успешных операций

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Подпольщики из пророссийской организации «Русский Херсон» сообщили, что в июне помогли артиллеристам ВС России уничтожить место расположения украинских войск в Херсоне, склады боеприпасов и имущества.

«Благодаря нашей работе было отработано место расположения противника в ночь на 5 июня. Также были уничтожены склады боеприпасов и военного имущества вместе с личным составом ВСУ на Силикатном заводе», — цитирует РИА Новости активиста подполья.

По его словам, был уничтожен выполнявший военную задачу речной буксир.

Он добавил, что подпольщики продолжают выявлять места расположения иностранных наёмников.

Ранее подполье Николаева обозначило адреса украинских силовиков для нанесения ударов.

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