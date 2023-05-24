РИА Новости: подполье Херсона помогло уничтожить склад боеприпасов ВСУ

Подпольщики из организации «Русский Херсон» помогли ВС России уничтожить склад с боеприпасами, четыре автомобиля и около 30 бойцов ВСУ, сообщил активист подполья.

«Благодаря нашей работе были уничтожены четыре единицы автомобильной техники, до десяти человек личного состава ВСУ в Зеленовке. Также успешно был отработан склад боеприпасов в районе Острова», — цитирует РИА Новости активиста.

По его словам, рядом со складом было уничтожено 20 бойцов украинской армии.

Он отметил, что для наведения огня артиллерии подпольщики используют радиомаяки.

Ранее подполье Николаева обозначило адреса украинских силовиков для нанесения ударов.