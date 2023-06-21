В ГУР Минобороны Украины признали, что его штаб-квартира в Киеве подверглась атаке

Спикер главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов признал, что штаб-квартира ГУР, расположенная в Киеве, подвергалась атаке.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев».

«Главное, что мы должны знать: да, атаки были», — приводит слова Юсова РИА Новости.

В мае Минобороны России сообщило, что в течение суток российские войска нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал атаку украинских беспилотников на российскую столицу 30 мая ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.