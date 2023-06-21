В ГУР Минобороны Украины признали, что его штаб-квартира в Киеве подверглась атаке
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Киев».
«Главное, что мы должны знать: да, атаки были», — приводит слова Юсова РИА Новости.
В мае Минобороны России сообщило, что в течение суток российские войска нанесли удары по центральным пунктам принятия решений на Украине.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал атаку украинских беспилотников на российскую столицу 30 мая ответом на удар по центру принятия решений в Киеве.