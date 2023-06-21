Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Экс-разведчик Риттер: основная фаза боевых действий на Украине может завершиться к осени

Короткая ссылка
Американский разведчик в отставке Скотт Риттер высказал мнение, что основная фаза боевых действий на Украине может завершиться к осени текущего года.
Экс-разведчик Риттер: основная фаза боевых действий на Украине может завершиться к осени
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По мнению Риттера, попытки ВСУ провести контрнаступление завершатся безуспешно, а ответные удары ВС России приведут к освобождению всех новых российских регионов.

«Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершён к концу лета — началу осени», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии идёт «медленнее», чем ему «хотелось бы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить