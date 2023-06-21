Экс-разведчик Риттер: основная фаза боевых действий на Украине может завершиться к осени

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер высказал мнение, что основная фаза боевых действий на Украине может завершиться к осени текущего года.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

По мнению Риттера, попытки ВСУ провести контрнаступление завершатся безуспешно, а ответные удары ВС России приведут к освобождению всех новых российских регионов.

«Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершён к концу лета — началу осени», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии идёт «медленнее», чем ему «хотелось бы».