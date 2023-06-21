Экс-разведчик Риттер: основная фаза боевых действий на Украине может завершиться к осени
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Об этом он сказал в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По мнению Риттера, попытки ВСУ провести контрнаступление завершатся безуспешно, а ответные удары ВС России приведут к освобождению всех новых российских регионов.
«Я всегда говорил, что считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершён к концу лета — началу осени», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление украинской армии идёт «медленнее», чем ему «хотелось бы».