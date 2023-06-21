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NTV: воздушные силы Украины терпят большие потери в ходе контрнаступления

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Воздушные силы Украины терпят большие потери в ходе контрнаступления. Об этом сообщил германский телеканал NTV со ссылкой на представителей украинских авиационных войск.
NTV: воздушные силы Украины терпят большие потери в ходе контрнаступления
  • AP
  • © Libkos

Как заявил украинский пилот истребителя по имени Алексей, в его бригаде есть большие потери среди молодых лётчиков, в том числе погиб командир эскадрильи.

Он добавил, что испытал шок из-за гибели коллег и ему «сложно садиться в самолёт», цитирует его РИА Новости.

Также в материале отмечается, что украинские истребители проигрывают российским по техническим характеристикам.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России уничтожили 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления ВСУ.

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