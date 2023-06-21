NTV: воздушные силы Украины терпят большие потери в ходе контрнаступления
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Как заявил украинский пилот истребителя по имени Алексей, в его бригаде есть большие потери среди молодых лётчиков, в том числе погиб командир эскадрильи.
Он добавил, что испытал шок из-за гибели коллег и ему «сложно садиться в самолёт», цитирует его РИА Новости.
Также в материале отмечается, что украинские истребители проигрывают российским по техническим характеристикам.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ВС России уничтожили 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления ВСУ.