Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кличко рассказал о запущенной против него кампании по дискредитации из-за бомбоубежищ

Короткая ссылка
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что против него и столичных властей развёрнута масштабная кампания по дискредитации из-за ситуации с состоянием бомбоубежищ.
Кличко рассказал о запущенной против него кампании по дискредитации из-за бомбоубежищ
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

«Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично», — написал он в Telegram-канале.

Кличко подчеркнул, что проводятся бесконечные обыски, которые парализуют работу служб Киева.

«Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности», — добавил мэр столицы Украины.

Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что офис президента Украины Владимира Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с должности мэра Киева на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить