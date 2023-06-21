Кличко рассказал о запущенной против него кампании по дискредитации из-за бомбоубежищ
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«Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично», — написал он в Telegram-канале.
Кличко подчеркнул, что проводятся бесконечные обыски, которые парализуют работу служб Киева.
«Вручают подозрения руководителям городских служб и громко кричат о якобы виновности», — добавил мэр столицы Украины.
Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что офис президента Украины Владимира Зеленского провёл несколько совещаний по вопросу снятия Кличко с должности мэра Киева на фоне истории с одним из столичных бомбоубежищ, которое было закрыто во время воздушной тревоги.