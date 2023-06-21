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СК: ударившие по Новой Каховке дроны-камикадзе ВСУ несли польские снаряды

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Ударившие по Новой Каховке в Херсонской области дроны-камикадзе ВСУ несли, предположительно, польские снаряды.
СК: ударившие по Новой Каховке дроны-камикадзе ВСУ несли польские снаряды
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя военного следственного управления Следственного комитета России по объединённой группировке войск.

«По предварительным данным, обстрел произведён посредством сброса боеприпасов от ручного противотанкового гранатомёта, предположительно, польского производства, усиленного сферическими поражающими элементами», — сказал он.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали при ударе украинских дронов-камикадзе по Новой Каховке.

Позже одна из пострадавших умерла.

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