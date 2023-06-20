Пострадавшая после атаки дронов-камикадзе ВСУ в Новой Каховке умерла
Женщина, пострадавшая в результате удара дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины по Новой Каховке (Херсонская область), скончалась в больнице.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом сообщили в оперштабе городского округа.
«Травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует представителя оперативного штаба ТАСС.
Ранее стало известно, что число пострадавших при ударе дронов-камикадзе по Новой Каховке возросло до четырёх.
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