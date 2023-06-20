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Пострадавшая после атаки дронов-камикадзе ВСУ в Новой Каховке умерла

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Женщина, пострадавшая в результате удара дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины по Новой Каховке (Херсонская область), скончалась в больнице.
Пострадавшая после атаки дронов-камикадзе ВСУ в Новой Каховке умерла
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщили в оперштабе городского округа.

«Травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует представителя оперативного штаба ТАСС.

Ранее стало известно, что число пострадавших при ударе дронов-камикадзе по Новой Каховке возросло до четырёх.

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