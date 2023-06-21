Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что НАТО испытывает на военных ВСУ боевые препараты

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что Североатлантический альянс испытывает на военных ВСУ произведённые им боевые препараты.

«Блок НАТО, по сути, сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата», — цитирует его РИА Новости.

Алаудинов назвал такие препараты «боевой химией». По его словам, властям стран НАТО не жалко украинцев.

Также командир спецназа «Ахмат» заявил, что украинские солдаты после окончания действия таких веществ сдаются в плен.

Кроме того, он рассказал, что в плен сдаются «более-менее здравомыслящие командиры».

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.