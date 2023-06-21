Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что НАТО испытывает на военных ВСУ боевые препараты

Короткая ссылка
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что Североатлантический альянс испытывает на военных ВСУ произведённые им боевые препараты.
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что НАТО испытывает на военных ВСУ боевые препараты
  • РИА Новости

«Блок НАТО, по сути, сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата», — цитирует его РИА Новости.

Алаудинов назвал такие препараты «боевой химией». По его словам, властям стран НАТО не жалко украинцев.

Также командир спецназа «Ахмат» заявил, что украинские солдаты после окончания действия таких веществ сдаются в плен. 

Кроме того, он рассказал, что в плен сдаются «более-менее здравомыслящие командиры».

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что американские власти разрабатывают и используют на Украине химическое и биологическое оружие.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить