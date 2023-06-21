Пушилин: в начале июня ДНР атаковали обучавшиеся в Британии, Испании и Дании солдаты ВСУ
- РИА Новости
По его словам, украинские войска провели две серьёзные атаки на ДНР с 4 на 5 июня и с 5 на 6 июня.
«Кто против нас был с той стороны — сейчас уже с пленными удалось пообщаться и понять, это как раз те боевики вооружённых формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Ранее глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС завершили подготовку 24 тыс. военных ВСУ и продолжат тренировать ещё большее количество солдат.
Минобороны Украины рассчитывает, что в 2023 году 30 тыс. украинских военных пройдут обучение в странах Евросоюза.