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Пушилин сообщил о жертвах обстрелов ВСУ в ДНР за минувшие сутки

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Два человека погибли, ещё шесть, включая ребёнка, пострадали при обстрелах ВСУ Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил о жертвах обстрелов ВСУ в ДНР за минувшие сутки
  • РИА Новости

«Всего за минувшие сутки в регионе двое погибших и шесть раненых мирных жителей, в том числе ребёнок 2013 года рождения», — сообщил он в Telegram.

По словам Пушилина, пострадавшие обеспечены необходимой медпомощью.

Он также заявил, что украинские военные атаковали Донецк ударным беспилотником.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в центре Донецка повреждено здание детского сада.

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