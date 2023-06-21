Пушилин сообщил о жертвах обстрелов ВСУ в ДНР за минувшие сутки

Два человека погибли, ещё шесть, включая ребёнка, пострадали при обстрелах ВСУ Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Всего за минувшие сутки в регионе двое погибших и шесть раненых мирных жителей, в том числе ребёнок 2013 года рождения», — сообщил он в Telegram.

По словам Пушилина, пострадавшие обеспечены необходимой медпомощью.

Он также заявил, что украинские военные атаковали Донецк ударным беспилотником.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в центре Донецка повреждено здание детского сада.