Пушилин сообщил о жертвах обстрелов ВСУ в ДНР за минувшие сутки
- РИА Новости
«Всего за минувшие сутки в регионе двое погибших и шесть раненых мирных жителей, в том числе ребёнок 2013 года рождения», — сообщил он в Telegram.
По словам Пушилина, пострадавшие обеспечены необходимой медпомощью.
Он также заявил, что украинские военные атаковали Донецк ударным беспилотником.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ многоквартирного дома в центре Донецка повреждено здание детского сада.