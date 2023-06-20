Австрийский полковник Рейснер: слаженность российской армии застала ВСУ врасплох
- РИА Новости
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Об этом он сказал в интервью изданию Focus.
Как отметил Рейснер, пехота и танковые соединения ВС России демонстрируют тактический прогресс.
Кроме того, подчеркнул полковник, российская сторона перехватила инициативу в области средств радиоэлектронной борьбы.
«Теперь украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои БПЛА. Для Украины это стало неприятным сюрпризом», — говорится в публикации.
Рейснер также указал на успешную работу военной авиации России.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.