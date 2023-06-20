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Австрийский полковник Рейснер: слаженность российской армии застала ВСУ врасплох

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Полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Рейснер высказал мнение, что высокая слаженность российской армии, извлёкшей уроки из прошлых ошибок, застала украинские войска врасплох.
Австрийский полковник Рейснер: слаженность российской армии застала ВСУ врасплох
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом он сказал в интервью изданию Focus.

Как отметил Рейснер, пехота и танковые соединения ВС России демонстрируют тактический прогресс. 

Кроме того, подчеркнул полковник, российская сторона перехватила инициативу в области средств радиоэлектронной борьбы.

«Теперь украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои БПЛА. Для Украины это стало неприятным сюрпризом», — говорится в публикации.

Рейснер также указал на успешную работу военной авиации России.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.

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