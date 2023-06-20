Австрийский полковник Рейснер: слаженность российской армии застала ВСУ врасплох

Полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Рейснер высказал мнение, что высокая слаженность российской армии, извлёкшей уроки из прошлых ошибок, застала украинские войска врасплох.

Об этом он сказал в интервью изданию Focus.

Как отметил Рейснер, пехота и танковые соединения ВС России демонстрируют тактический прогресс.

Кроме того, подчеркнул полковник, российская сторона перехватила инициативу в области средств радиоэлектронной борьбы.

«Теперь украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои БПЛА. Для Украины это стало неприятным сюрпризом», — говорится в публикации.

Рейснер также указал на успешную работу военной авиации России.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ при наступлении столкнулись с хорошо подготовленной обороной России.