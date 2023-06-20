Пострадавшая женщина рассказала подробности обстрела украинскими военными Волновахи

Пострадавшая при обстреле украинскими войсками Волновахи женщина заявила RT, что после обстрела склада с гумпомощью она потеряла сознание, получив ранения головы и конечностей.

«Я хотела подняться, но нога... Я поняла, что уже всё. Рука — всё. И голова вся в крови», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что на территории склада не было военных, мирным жителям выдавали стройматериалы в качестве гуманитарной помощи.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками Волновахи в Донецкой Народной Республике превысило 20.

Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, удар ВСУ из РСЗО по Волновахе пришёлся на мирный оживлённый квартал.