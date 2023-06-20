Пострадавшая женщина рассказала подробности обстрела украинскими военными Волновахи
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«Я хотела подняться, но нога... Я поняла, что уже всё. Рука — всё. И голова вся в крови», — рассказала она.
Женщина подчеркнула, что на территории склада не было военных, мирным жителям выдавали стройматериалы в качестве гуманитарной помощи.
Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками Волновахи в Донецкой Народной Республике превысило 20.
Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, удар ВСУ из РСЗО по Волновахе пришёлся на мирный оживлённый квартал.