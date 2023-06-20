В казахстанском Семее решили не отменять концерт группы «Би-2»
- globallookpress.com
- © Pavel Kashaev
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее власти намеревались перенести концерт, так как многие жители были недовольны проведением мероприятия на фоне гибели людей в Абайской области в результате лесного пожара и общенационального траура.
«Однако данная инициатива вызвала общественный резонанс, в связи с чем власти Бородулихинского района связались с семьями погибших и убедились в том, что проведение концерта не оскорбит их чувств. Таким образом... принято решение не отменять мероприятие в спортивном комплексе «Абай Арена», — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что лесной пожар в Абайской области Казахстана на востоке страны локализован.