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В казахстанском Семее решили не отменять концерт группы «Би-2»

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Пресс-служба администрации казахстанского города Семея заявила, что власти решили не переносить запланированный на 21 июня концерт российской группы «Би-2».
В казахстанском Семее решили не отменять концерт группы «Би-2»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее власти намеревались перенести концерт, так как многие жители были недовольны проведением мероприятия на фоне гибели людей в Абайской области в результате лесного пожара и общенационального траура.

«Однако данная инициатива вызвала общественный резонанс, в связи с чем власти Бородулихинского района связались с семьями погибших и убедились в том, что проведение концерта не оскорбит их чувств. Таким образом... принято решение не отменять мероприятие в спортивном комплексе «Абай Арена», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в Абайской области Казахстана на востоке страны локализован.

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