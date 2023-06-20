Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мэрия казахстанского Семея отменила концерт группы «Би-2»

Короткая ссылка
В администрации города Семея в Казахстане сообщили об отмене концерта группы «Би-2».
Мэрия казахстанского Семея отменила концерт группы «Би-2»
  • РИА Новости

«Запланированный 21 июня в МКСК «Арена», отменяется», — передаёт сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие отменили из-за трагических событий, которые случились в результате природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области.

26 мая солист группы «Би-2» Лёва Би-2 (Егор Бортник)* был включён в список иноагентов.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 26.05.2023.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить