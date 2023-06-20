Мэрия казахстанского Семея отменила концерт группы «Би-2»

В администрации города Семея в Казахстане сообщили об отмене концерта группы «Би-2».

«Запланированный 21 июня в МКСК «Арена», отменяется», — передаёт сообщение РИА Новости.

Отмечается, что мероприятие отменили из-за трагических событий, которые случились в результате природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области.

26 мая солист группы «Би-2» Лёва Би-2 (Егор Бортник)* был включён в список иноагентов.

* Внесён в реестр физлиц-иноагентов по решению Министерства юстиции РФ от 26.05.2023.