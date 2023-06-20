Депутат Картаполов считает, что отражение контрнаступления ВСУ завершится через три недели

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» выразил мнение, что отражение контрнаступления украинской армии завершится примерно через три недели.

«Такими темпами если будет продолжаться, я думаю, мы недельки через три успешно закончим это отражение и перейдём сами к активным действиям», — цитирует его РИА Новости.

Картаполов добавил, что пока попытка украинского контрнаступления идёт так, как предполагала российская сторона.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции.

По его словам, ВСУ пытаются наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя западные вооружения и элитные соединения, личный состав которых обучали специалисты НАТО.