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СВР предложила работникам украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву

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Служба внешней разведки России (СВР) предложила работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом с семьями приезжать в Москву, гарантировав им безопасность.
СВР предложила работникам украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву
  • Gettyimages.ru
  • © Mordolff

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР, в украинских загранучреждениях идут масштабные «чистки», которые направлены на выявление нелояльных киевскому режиму сотрудников и их досрочного возвращения на Украину.

«Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — говорится в сообщении российской разведки.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что нынешние украинские власти давно превратили русофобию в товар.

Он также отметил, что украинцы для англосаксов — пушечное мясо, которого не жаль.

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