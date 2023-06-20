СВР предложила работникам украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву

Служба внешней разведки России (СВР) предложила работникам украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом с семьями приезжать в Москву, гарантировав им безопасность.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро СВР, в украинских загранучреждениях идут масштабные «чистки», которые направлены на выявление нелояльных киевскому режиму сотрудников и их досрочного возвращения на Украину.

«Если вы чувствуете ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира и стабильности в Европе и испытываете на себе давление преступного киевского режима, ведущего Украину к национальной катастрофе, приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность», — говорится в сообщении российской разведки.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что нынешние украинские власти давно превратили русофобию в товар.

Он также отметил, что украинцы для англосаксов — пушечное мясо, которого не жаль.