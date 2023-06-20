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Молдавские фермеры продолжили протесты в Кишинёве и вывели на улицы города технику

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Фермеры продолжают акцию протеста по всей Молдавии. Они уже въехали на тракторах в Кишинёв и движутся к зданиям правительства и Минсельхоза.
Молдавские фермеры продолжили протесты в Кишинёве и вывели на улицы города технику
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает РИА Новости, всего в городе будет задействовано около 100 единиц техники, чтобы временно заблокировать часть центральной дороги в Кишинёве.

Организаторы акции уточнили, что протест был согласован с властями молдавской столицы.

«Мы не получили внятного ответа по всем нашим требованиям, поэтому сегодня в знак протеста против бездействия и пустых обещаний мы вывели технику в центр Кишинёва», — сказал исполнительный директор ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

8 июня фермеры в Молдавии уже блокировали национальные дороги и некоторые пограничные пункты. Они требовали ограничить импорт зерна с Украины и увеличить поддержку аграрного сектора республики.

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