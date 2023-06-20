Расчёт российского «Града» уничтожил скопление украинских боевиков в районе Белогоровки
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группировки войск «Юг» ВС России с позывным Галыч, данный удар корректировался с помощью БПЛА.
«Находимся в активной обороне, сдерживаем войска ВСУ, которые периодически пытаются пробиться, сделать прорыв. Наша задача — это уничтожение техники ВСУ, живой силы, а также предотвращать ротацию и подвоз боеприпасов», — рассказал он.
Собеседник также подчеркнул, что в расчёте работают добровольцы, которые находятся в зоне СВО уже почти год.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики маневрируют и пытаются ударить по флангам российских военных на Краснолиманском направлении.