Расчёт российского «Града» уничтожил скопление украинских боевиков в районе Белогоровки

Российский расчёт РСЗО БМ-21 «Град» нанёс огневое поражение по скоплению украинских войск в районе населённого пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца группировки войск «Юг» ВС России с позывным Галыч, данный удар корректировался с помощью БПЛА.

«Находимся в активной обороне, сдерживаем войска ВСУ, которые периодически пытаются пробиться, сделать прорыв. Наша задача — это уничтожение техники ВСУ, живой силы, а также предотвращать ротацию и подвоз боеприпасов», — рассказал он.

Собеседник также подчеркнул, что в расчёте работают добровольцы, которые находятся в зоне СВО уже почти год.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики маневрируют и пытаются ударить по флангам российских военных на Краснолиманском направлении.