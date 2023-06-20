Марочко: ВСУ пытаются ударить по флангам военных России на Краснолиманском направлении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики маневрируют и пытаются ударить по флангам российских военных на Краснолиманском направлении.

«В районе населённых пунктов Невское, Макеевка Луганской Народной Республики, Терны, а также в Серебрянском лесничестве отмечаются единообразные действия вооружённых формирований Украины. Отвлекая наши подразделения на основных направлениях удара, малыми группами противник старается зайти во фланги и пытается отсечь часть наших войск», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что данные шаги направлены не на продвижение украинских сил вперёд, а на нанесение «максимального ущерба» российским силам. Марочко считает, что так боевики стремятся истощить силы ВС России, чтобы в дальнейшем пойти на прорыв линии обороны на определённых участках.

Ранее Марочко сообщил о потерях ВС Украины в людях и технике на различных направлениях за неделю.