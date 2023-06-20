В администрации Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в городе Львове.

«Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры», — написал он в Telegram.

Об этом пишет ТАСС.

Козицкий добавил, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что во Львове и Львовской области Украины произошли взрывы.