В администрации Львова сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в городе Львове.
«Во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры», — написал он в Telegram.
Об этом пишет ТАСС.
Козицкий добавил, что пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что во Львове и Львовской области Украины произошли взрывы.
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