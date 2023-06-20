ТСН: замглавы обороны Украины Маляр призвала не мерить наступление населёнными пунктами

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не стоит измерять результаты наступления ВСУ исключительно населёнными пунктами.

Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населёнными пунктами и пройденными километрами», — передаёт её слова РИА Новости.

Кроме того, Маляр заявила, что критериев эффективности украинской армии намного больше, однако, рассказала, каких именно.

Она также заявила: «самый большой удар ещё впереди».

Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

18 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные безуспешно применяют волновой формат атак на Запорожском направлении.

По его словам, ВСУ не смогли добиться ни тактического, ни стратегического продвижения.