Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ТСН: замглавы обороны Украины Маляр призвала не мерить наступление населёнными пунктами

Короткая ссылка
Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что не стоит измерять результаты наступления ВСУ исключительно населёнными пунктами.

Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населёнными пунктами и пройденными километрами», — передаёт её слова РИА Новости.

Кроме того, Маляр заявила, что критериев эффективности украинской армии намного больше, однако, рассказала, каких именно.

Она также заявила: «самый большой удар ещё впереди».

Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.

18 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные безуспешно применяют волновой формат атак на Запорожском направлении.

По его словам, ВСУ не смогли добиться ни тактического, ни стратегического продвижения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить