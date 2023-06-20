ТСН: замглавы обороны Украины Маляр призвала не мерить наступление населёнными пунктами
Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
«Не следует измерять результат работы сил обороны исключительно населёнными пунктами и пройденными километрами», — передаёт её слова РИА Новости.
Кроме того, Маляр заявила, что критериев эффективности украинской армии намного больше, однако, рассказала, каких именно.
Она также заявила: «самый большой удар ещё впереди».
Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток наиболее активные попытки наступательных действий подразделения ВСУ предпринимали на Южно-Донецком и Донецком направлениях.
18 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские военные безуспешно применяют волновой формат атак на Запорожском направлении.
По его словам, ВСУ не смогли добиться ни тактического, ни стратегического продвижения.