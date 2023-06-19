Пленный боевик ВСУ заявил о низком моральном духе украинцев на Запорожском направлении

Взятый в плен украинский боевик заявил о низком моральном духе подразделений боевиков ВСУ на Запорожском направлении.

Как он рассказал РИА Новости, некоторые украинские боевики отказываются идти в атаку.

«Настроение не очень... Очень не очень. Люди отказываются идти в атаку, приходится командирам ездить и по всему батальону собирать людей, которые согласятся, а это опять же... подразделение не готово: люди разные, никто не знает, как действовать», — пояснил пленный.

По его словам, ситуация с набором настолько напряжённая, что бывает, что боевики друг друга по позывным не знают.

«То есть это сборная солянка, которая не проходила вместе подготовки. Потом пишут рапорта, но это уже потом. Люди отказываются идти в данный момент, в данную атаку, а потом они уже разбираются», — рассказал он.

Ранее военный ВСУ Давид, попавший в плен в мае, рассказал, что украинскими солдатами командуют американские и польские военные.