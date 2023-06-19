RT показал последствия обстрела Донецка и Ясиноватой боевиками ВСУ

Жители Ясиноватой и Донецка в ДНР рассказали об обстрелах украинских боевиков. Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео из пострадавших районов.

В результате обстрелов есть пострадавшие, а также значительные повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

«Я сидела на диване, и огонь прямо в хату, стёкла на меня посыпались. Звуки такие, что оглушило. Я глянула в окно — и давай звонить в МЧС», — рассказала одна из очевидцев обстрела.

Также корреспондент RT показал тяжёлые осколки украинских снарядов, разбросанные во дворах жилых домов.

Ранее Косарев опубликовал видео последствий обстрела боевиками ВСУ пункта гуманитарной помощи в Волновахе.