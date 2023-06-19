Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео последствий обстрела боевиками ВСУ пункта гуманитарной помощи в Волновахе.

Отмечается, что сюда обычные люди приходили получать бесплатные стройматериалы, чтобы восстановить своё жильё, уничтоженное предыдущими обстрелами украинских боевиков.

«По всему вот этому нанесли удар пакетом «американской гуманитарной помощи»... демократия западная прилетела прямо во двор предприятия, которое работает на восстановление Волновахского района от разрушений... которые оставила Украина», — рассказал один из собеседников корреспондента.

Как отметил Косарев, все осколки снарядов имеют характерные черты принадлежности к РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что число пострадавших при обстреле украинскими войсками Волновахи в Донецкой Народной Республике превысило 20.

Как уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, удар украинских войск из РСЗО по Волновахе пришёлся на мирный оживлённый квартал.