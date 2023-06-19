ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Волновахе во время раздачи гумпомощи

По данным RT, Вооружённые силы Украины выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового оня HIMARS по городу Волноваха в ДНР во время раздачи гумпомощи.

В результате пострадали 23 человека. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео последствий обстрела боевиками ВСУ пункта гуманитарной помощи в Волновахе.