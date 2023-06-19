Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

ВСУ выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Волновахе во время раздачи гумпомощи

Короткая ссылка
По данным RT, Вооружённые силы Украины выпустили 12 ракет из реактивной системы залпового оня HIMARS по городу Волноваха в ДНР во время раздачи гумпомощи.

В результате пострадали 23 человека. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Корреспондент RT Роман Косарев опубликовал видео последствий обстрела боевиками ВСУ пункта гуманитарной помощи в Волновахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить