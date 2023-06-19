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Сотрудники Росгвардии обнаружили в ЛНР тайник с боеприпасами боевиков ВСУ

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В пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства обнаружили рядом с населённым пунктом в ЛНР тайник с боеприпасами украинских боевиков.
Сотрудники Росгвардии обнаружили в ЛНР тайник с боеприпасами боевиков ВСУ
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу, информация о тайнике поступила от военной контрразведки ФСБ России.

«Под мостом вблизи населённого пункта Луганской Народной Республики было спрятано самодельное взрывное устройство, предположительно, начинённое пластидом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сапёры также обнаружили четыре ручных противотанковых гранатомёта различных модификаций и пять 40-мм выстрелов ПГ-7с, две гранаты, более 700 единиц боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию.

Вместе с этим боевики спрятали там же зажигательные трубки промышленного производства и 42 электродетонатора.

Ранее сотрудники полиции обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области.

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