Сотрудники Росгвардии обнаружили в ЛНР тайник с боеприпасами боевиков ВСУ
- Gettyimages.ru
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу, информация о тайнике поступила от военной контрразведки ФСБ России.
«Под мостом вблизи населённого пункта Луганской Народной Республики было спрятано самодельное взрывное устройство, предположительно, начинённое пластидом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что сапёры также обнаружили четыре ручных противотанковых гранатомёта различных модификаций и пять 40-мм выстрелов ПГ-7с, две гранаты, более 700 единиц боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию.
Вместе с этим боевики спрятали там же зажигательные трубки промышленного производства и 42 электродетонатора.
Ранее сотрудники полиции обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области.