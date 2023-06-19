Экс-президент Додон: для запрета правящей в Молдавии партии в будущем есть много причин

Бывший молдавский президент Игорь Додон высказал мнение, что для запрета правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) существует больше причин, чем для признания антиконституционной оппозиционной партии «Шор».

Об этом Додон написал в своём Telegram-канале.

«Для запрета ПДС в будущем уже гораздо больше причин, чем в случае с партией «Шор», — говорится в сообщении.

Как отметил экс-президент, сегодняшняя молдавская власть превратилась в тоталитарную, которая уничтожает оппозиционные силы.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.

Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.