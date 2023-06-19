Экс-президент Додон: для запрета правящей в Молдавии партии в будущем есть много причин
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Об этом Додон написал в своём Telegram-канале.
«Для запрета ПДС в будущем уже гораздо больше причин, чем в случае с партией «Шор», — говорится в сообщении.
Как отметил экс-президент, сегодняшняя молдавская власть превратилась в тоталитарную, которая уничтожает оппозиционные силы.
19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.
Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.