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Представитель МИД России Захарова о запрете партии «Шор»: демократия прогрессирует

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение о запрете партии «Шор» в Молдавии, с иронией заявила, что «демократия прогрессирует» в республике.
Представитель МИД России Захарова о запрете партии «Шор»: демократия прогрессирует
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Telegram-канале. 

«Демократия прогрессирует. Что дальше? Румынская королева всея Молдовы?» — заявила представитель МИД.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда. 

Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.

Президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением Конституционного суда. Она также пообещала проконтролировать выполнение данного решения.

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