Представитель МИД России Захарова о запрете партии «Шор»: демократия прогрессирует
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Демократия прогрессирует. Что дальше? Румынская королева всея Молдовы?» — заявила представитель МИД.
19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.
Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.
Президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением Конституционного суда. Она также пообещала проконтролировать выполнение данного решения.