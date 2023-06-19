Представитель МИД России Захарова о запрете партии «Шор»: демократия прогрессирует

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение о запрете партии «Шор» в Молдавии, с иронией заявила, что «демократия прогрессирует» в республике.

РИА Новости