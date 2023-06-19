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Генпрокуратура Белоруссии: Лукашенко поддержал ответственность за пропаганду ЛГБТ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за введение ответственности за пропаганду ЛГБТ и смены пола, сообщили в белорусской Генпрокуратуре.

«Главой государства поддержаны инициативы Генпрокуратуры о проработке вопросов, касающихся... установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, белорусский лидер выступил за введение ответственности за пропаганду педофилии и чайлдфри.

Кроме того, Лукашенко поддержал инициативу, предполагающую введение курса полового воспитания детей и молодёжи.

Ранее МВД Белоруссии подготовило изменения в Уголовный кодекс республики, предусматривающие принудительное лечение педофилов.

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