Генпрокуратура Белоруссии: Лукашенко поддержал ответственность за пропаганду ЛГБТ
«Главой государства поддержаны инициативы Генпрокуратуры о проработке вопросов, касающихся... установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, белорусский лидер выступил за введение ответственности за пропаганду педофилии и чайлдфри.
Кроме того, Лукашенко поддержал инициативу, предполагающую введение курса полового воспитания детей и молодёжи.
Ранее МВД Белоруссии подготовило изменения в Уголовный кодекс республики, предусматривающие принудительное лечение педофилов.