Политолог Мезюхо назвал политическим судилищем признание партии «Шор» антиконституционной

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал решение молдавского Конституционного суда о признании оппозиционной партии Молдавии «Шор» антиконституционной.

По словам специалиста, это «политическое судилище», которое призвано наказать всех инакомыслящих.

«Надо признать, что «Шор» — не первая политическая сила, которая сегодня подвержена политическому преследованию, до этого преследовались социалисты, бывший президент Республики Молдова, теперь очередь дошла и до партии «Шор», далее будут расправляться с отдельными политическими активистами и общественными деятелями», — рассказал Мезюхо.

Он также отметил, что президент Молдавии Майя Санду уже давно «продемонстрировала свою сущность».

«Она не демократ, а тоталитарный руководитель, она человек, который не выполняет свои предвыборные обещания, ранее она говорила о том, что никого унижать за русский язык не будут, сегодня она проводит политику румынизации страны, когда-то она говорила о необходимости налаживания экономических взаимоотношений с Россией, сегодня она встала на путь анти-России, поддержки бандеровцев», — объяснил политолог.

По его мнению, сегодня впору говорить о том, что репрессии будут нарастать и ведущие европейские правозащитные агентства, организации и фонды «не будут этого видеть».

Ранее стало известно о том, что оппозиционная партия Молдавии «Шор» признана антиконституционной решением Конституционного суда.