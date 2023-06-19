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Политолог Мезюхо назвал политическим судилищем признание партии «Шор» антиконституционной

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Ангелина Шурпина
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал решение молдавского Конституционного суда о признании оппозиционной партии Молдавии «Шор» антиконституционной.
Политолог Мезюхо назвал политическим судилищем признание партии «Шор» антиконституционной
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По словам специалиста, это «политическое судилище», которое призвано наказать всех инакомыслящих.

«Надо признать, что «Шор» — не первая политическая сила, которая сегодня подвержена политическому преследованию, до этого преследовались социалисты, бывший президент Республики Молдова, теперь очередь дошла и до партии «Шор», далее будут расправляться с отдельными политическими активистами и общественными деятелями», — рассказал Мезюхо.

Он также отметил, что президент Молдавии Майя Санду уже давно «продемонстрировала свою сущность».

«Она не демократ, а тоталитарный руководитель, она человек, который не выполняет свои предвыборные обещания, ранее она говорила о том, что никого унижать за русский язык не будут, сегодня она проводит политику румынизации страны, когда-то она говорила о необходимости налаживания экономических взаимоотношений с Россией, сегодня она встала на путь анти-России, поддержки бандеровцев», — объяснил политолог.

По его мнению, сегодня впору говорить о том, что репрессии будут нарастать и ведущие европейские правозащитные агентства, организации и фонды «не будут этого видеть».

Ранее стало известно о том, что оппозиционная партия Молдавии «Шор» признана антиконституционной решением Конституционного суда. 

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