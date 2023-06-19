Компания в Казахстане разорвала договор с Лепсом на организацию концерта

Компания Makao Luxury Village Resort разорвала контракт с российским певцом Григорием Лепсом о предоставлении площадки для концерта артиста.

«Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке», — приводит сообщение компании ТАСС.

Уточняется, что билеты можно вернуть по месту приобретения.

В Италии ранее отменили концерт пианистки Валентины Лисицы. Выступить она должна была на музыкальном фестивале в Леричи.