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В Италии отменено выступление пианистки Валентины Лисицы

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В Италии был отменён концерт пианистки Валентины Лисицы. Выступить она должна была на музыкальном фестивале в Леричи.
В Италии отменено выступление пианистки Валентины Лисицы
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Выступление Лисицы должно было состояться 22 июля. Сейчас купить билеты на её концерт невозможно, а поверх анонса находится надпись с информацией об отмене события.

Причина не уточняется — решение может быть связано с отношением пианистки к ситуации в Донбассе, передаёт агентство ANSA.

По данным РИА Новости, Валентина Лисица считается одной из самых виртуозных исполнительниц композиций Сергея Рахманинова.

Ранее стало известно, что организаторы отменили концерт «Ночных снайперов» на фестивале «Динотерра».

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