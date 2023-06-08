В Италии отменено выступление пианистки Валентины Лисицы

В Италии был отменён концерт пианистки Валентины Лисицы. Выступить она должна была на музыкальном фестивале в Леричи.

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Выступление Лисицы должно было состояться 22 июля. Сейчас купить билеты на её концерт невозможно, а поверх анонса находится надпись с информацией об отмене события.

Причина не уточняется — решение может быть связано с отношением пианистки к ситуации в Донбассе, передаёт агентство ANSA.

По данным РИА Новости, Валентина Лисица считается одной из самых виртуозных исполнительниц композиций Сергея Рахманинова.

Ранее стало известно, что организаторы отменили концерт «Ночных снайперов» на фестивале «Динотерра».