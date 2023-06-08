В Италии отменено выступление пианистки Валентины Лисицы
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Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.
Выступление Лисицы должно было состояться 22 июля. Сейчас купить билеты на её концерт невозможно, а поверх анонса находится надпись с информацией об отмене события.
Причина не уточняется — решение может быть связано с отношением пианистки к ситуации в Донбассе, передаёт агентство ANSA.
По данным РИА Новости, Валентина Лисица считается одной из самых виртуозных исполнительниц композиций Сергея Рахманинова.
Ранее стало известно, что организаторы отменили концерт «Ночных снайперов» на фестивале «Динотерра».